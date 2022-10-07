Эксклюзив 07 октября 2022, 13:51 Поделиться Telegram

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Viber Подозреваемого в изнасиловании девушки задержали в Уфе — источник Источник «360»: в Уфе задержали предполагаемого насильника

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В Уфе задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании девушки, сообщил источник «360». По его данным, злоумышленник может быть причастен к другим нападениям на несовершеннолетних.

Судя по ориентировке, которую распространили полицейские, мужчина совершил преступление в Уфе на улице Левченко 5 октября. Замначальника полиции управления МВД по городу, подполковник полиции Тухбатуллин попросил «ориентировать личный состав на розыск мужчины».

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В распоряжении «360» оказались кадры с камеры видеонаблюдения. Судя по ним, мужчина напал на девушку, которая возвращалась домой после прогулки с собакой. Она дала нападавшему отпор. На происходящее обратили внимание местные жители — они остановились, чтобы разобраться в ситуации. Через некоторое время, когда все ушли, девушка вновь вышла на улицу. На этом запись обрывается.

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