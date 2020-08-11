Парламент Белоруссии назвал действия силовиков адекватным ответом на протесты

Парламентарии Белоруссии выпустили заявление, в котором указали, что действия правоохранительных органов «были адекватны провокациям участников несанкционированных акций».

«Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие», — приводит слова заявления членов парламента государственное издание Белоруссии БелТА.

Также парламентарии утверждают, что для жителей Белоруссии неприемлемо насилие.

Тем временем в центр Минска стягивают автозаки и водометы для разгона протестующих. Власти Белоруссии ожидают новую волну общественных волнений в ночь на 11 августа.

Первые протесты начались 9 августа, после обнародования результатов голосования на выборах президента Белоруссии. Люди вышли на центральные площади и улицы крупных городов. На следующий день к протестующим присоединилось еще больше жителей страны. ОМОН и милиция жестко задерживали всех участников акций. Один человек погиб. По данным МВД, у него в руках сработало самодельное взрывное устройство.