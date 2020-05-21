Парковку автосалона залило горячей водой в Челябинске

Клубы пара можно было заметить над парковкой автомобильного центра «Регинас» в Челябинске утром 21 мая. На дороге прорвало трубу с горячей водой.

Как сообщил сайт kр.ru, все произошло около 11:30. Вода лилась из колодца теплотрассы. Она залила иномарки, которые продавал автоцентр. Люди не стали терять времени и сразу побежалb спасать машины.

«Вода пошла вдоль забора и задела машины, стоящие в одном ряду. Для человека поток был глубоким — сантиметров десять. Но никто не обжегся. Со слов ребят, вода была тепленькой», — рассказал сотрудник автосалона Михаил.

По его словам, никто не пострадал, с автомобилями все в порядке. Автоцентр продолжил работу в обычном режиме. Михаил добавил, что воду сразу же перекрыли. Однако «кипяток» также просочился и на парковку промышленного предприятия.

«На улице было с десяток машин. Наши сотрудники выбежали на парковку и отогнали автомобили в безопасное место, — заявила замдиректора Лакокрасочного завода Елена Попугаева.

В пресс-службе администрации города пояснили, что прорыв трубы случился во время «плановых гидравлических испытаний на Свердловском тракте». Коммунальщики ведут ремонтные работы. Авария никак не повлияла на жилые дома. Там сейчас есть и горячая, и холодная вода.

Представители мэрии подчеркнули, что температура воды во время испытания не превышала 40 градусов и не представляла угрозы для людей. Воду могли спутать с кипятком из-за того, чтобы в городе случился перепад температур и вследствие этого на улице возник пар.