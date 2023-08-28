Эксклюзив 28 августа 2023, 21:28 Паркинг жилого дома на севере Москвы залило кипятком Источник «360»: трубу с горячей водой прорвало на парковке жилого дома в Москве

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Трубу с горячей водой прорвало на подземной парковке в доме в Северном административном округе Москвы. Кадры с места ЧП появились в распоряжении «360».

Прорыв произошел в третьем корпусе 24-этажного дома № 19 по Часовой улице. Из помещения подземной парковки начали подниматься клубы пара. На место уже прибыли специалисты МЧС. Жильцы дома вышли на улицу.

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Как уточнил источник «360», затопило 2000 квадратных метра парковки. Уровень воды уже составляет порядка 30 сантиметров.

По предварительным данным, электричество на парковке отключили. Два отделения аварийно-спасательной службы в гидрокостюмах отправились на место подтопления.

Специалисты разбавляют кипяток холодной водой из системы пожаротушения. Решается вопрос об откачке жидкости.

Пар в квартиры на первом этаже и выше не ушел. Местным жителям ограничили доступ ко входу на парковку. Источник «360» добавил, что воду придется откачивать до утра.