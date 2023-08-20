Эксклюзив 20 августа 2023, 18:05 Парк «Зарядье» закрыли из-за сообщений с угрозами Источник «360»: доступ в парк «Зарядье» закрыли из-за сообщений с угрозами Сайт мэра и правительства Москвы

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Неизвестный прислал сообщение о взрывном устройстве в парке «Зарядье». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

После сообщения с угрозой и требованием связаться со злоумышленником через мессенджеры силы МВД прибыли в парк «Зарядье». Доступ на территорию парка пришлось закрыть для проверки.

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Как уточнило РИА «Новости», в данный момент «Зарядье» возвращается к штатному режиму работы.