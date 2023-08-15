15 августа 2023, 18:24
Парк «Зарядье» в Москве закрыли из-за сообщения о подозрительном устройстве
Посетителей парка «Зарядье» эвакуировали из-за сообщения о неопознанном устройстве
В парке «Зарядье» эвакуировали гостей и закрыли вход из-за сообщения о неопознанном устройстве. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства. Работники и посетители эвакуированы. Работают кинологические службы», — сказано в сообщении на сайте «Зарядья».
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Как сообщил Telegram-канал Shot, на почту парка пришло письмо с угрозой взрыва и требованием перевести 666 миллионов рублей некоему 18-летнему рэперу.
Ранее в автосервисе на юго-востоке Москвы на дне иномарки обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. На место происшествия вызваны экстренные службы города.
Москва 2023
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