Происшествия 16 августа 2023, 10:31 Парк «Зарядье» в Москве закрыли из-за сообщения о минировании Работников и гостей парка «Зарядье» в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании РИА «Новости»

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Московский парк «Зарядье» закрыли из-за сообщения о минировании, работников и посетителей эвакуировали. Информация об этом появилась на сайте общественного пространства.

«Доступ на территорию парка „Зарядье“ временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. Работники и посетители эвакуированы. Работает кинологическая служба», — говорится в сообщении.

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По данным Telegram-канала Shot, на почту парка поступило письмо с угрозой взрыва, якобы отправленное студентом МФЮА. В письме он утверждал, что заложил в парке взрывное устройство и требует перевести 600 тысяч рублей его матери. Однако, по словам женщины, ее сын сейчас находится под домашним арестом и не имеет доступа к телефону или компьютеру. Ранее от имени этого молодого человека уже угрожали взрывами.

Вчера сотрудникам «Зарядья» также пришло письмо с угрозой взрыва и требованием перевести 666 миллионов рублей 18-летнему рэперу. Однако сообщение о минировании не подтвердилось.