Происшествия 22 августа 2023, 14:38 Парк «Зарядье» в Москве временно закрыли из-за подозрительного устройства Парк «Зарядье» эвакуировали в Москве после сообщения о подозрительном устройстве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве в парке «Зарядье» эвакуировали людей и закрыли его на неопределенный срок. Причиной стало найденное неопознанное устройство. Об этом сообщили на официальном сайте парка.

«Доступ на территорию парка „‎Зарядье“‎ временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве“, — говорится в сообщении.

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Также представители парка уточнили, что прибывшие на место кинологи приступили к обследованию территории. Сотрудников и гостей «Зарядья» экстренно эвакуировали. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее эвакуацию из зданий Москва-Сити объявили после ложного звонка об угрозе. В экстренные службы позвонили незадолго до полудня. Неизвестный заявил об атаке БПЛА. Из высоток вывели свыше пяти тысяч человек. Спасатели осмотрели территорию и не заметили повреждений.