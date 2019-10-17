Парк Горького обязали выплатить 120 тысяч рублей пострадавшей из-за рухнувшего моста семье

Новогодняя ночь в парке Горького закончилась обрушением моста и травмами посетителей. Одна из пострадавших семей обратилась в суд и теперь руководство площадки выплатит компенсацию в размере 120 тысяч рублей.

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«Суд удовлетворил иск двух супругов и несовершеннолетнего о возмещении морального вреда вследствие обрушения моста и обязал парк Горького выплатить каждому из истцов по 40 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Валентины Норбах.

Решение суда еще не вступило в силу, так как ответчик уже подал на обжалование решения.

Инцидент в парке Горького произошел в полночь во время Нового года. Конструкция находилась прямо над ледяным катком. На мосту набилось очень много людей, он не выдержал веса и сложился пополам. Все стоящие на нем полетели вниз друг на друга.

После случившегося мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Суммы были заявлены до 500 тысяч рублей.