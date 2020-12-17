Парень во время вращения на турнике улетел вместе с перекладиной в Ростовской области

Иван из Каменск-Шахтинского занимался на турникете в городском парке, когда перекладина отлетела и парень упал на землю. Он получил черепно-мозговую травму. Об этом рассказала сестра пострадавшего Дарья в беседе с «360».

Произошло это 13 декабря около пяти часов вечера. Парни отрабатывали на спортивной площадке, которая находится в центре города в парке, различные элементы. Перекладина упала в тот момент, когда 18-летний Иван вращался вокруг нее.

«После падения ему сразу вызвали скорую, кто-то побежал за мамой. В больницу его отвезли без сознания. Врачи подтвердили, что у него черепно-мозговая травма. Он уже пришел в себя, динамика положительная. Мы планируем обратиться в прокуратуру как только отдадут нам медицинское заключение. Нужно провести проверку этой площадки, там постоянно играют дети», — рассказала Дарья.

Дарья рассказала, что Иван занимается спортом. На первом плане у него легкая атлетика и бокс. Иногда он с друзьями занимается воркаутом.

Первый заместитель главы Администрации города Александр Срыбный рассказал «360», что уже организована проверка по поводу этого случая, виновных обещал наказать.

«За его здоровьем слежу каждый день», — отметил он.

Чиновник добавил, что площадка была установлена в 2019 году, она не предназначена для воркаута