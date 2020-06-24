24 июня 2020, 16:26
Парень убил бывшую девушку-сироту, чтобы заполучить ее квартиру
Молодой человек подозревается в убийстве бывшей девушки, которая была сиротой. Он хотел получить ее квартиру, подаренную государством. Об этом сообщило ИА Nation News.
Инцидент произошел в поселке Лесной в Кемеровской области. Сначала парень убедил девушку переписать на него квартиру. Потом он предложил ей работу. Девушка согласилась и поехала с ним.
Молодой человек отвез жертву в лес, где убил ее, а тело сжег и закопал. Правоохранители выясняют детали произошедшего.