Парень стал жертвой ДТП в Нижегородской области

В среду в результате аварии в Чкаловском районе Нижегородской области погиб 18-летний парень. Еще три человека получили травмы. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла утром на трассе Шопша — Иваново — Нижний Новгород. 20-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением и врезался в KIA Sorento, вылетев на встречку.

В результате столкновения 18-летний пассажир ВАЗ-2105 получил смертельные травмы и скончался. Водитель был госпитализирован с переломами бедер и костей таза.

В автомобиле KIA Sorento также были пострадавшие. Двое мужчин получили ушибы грудной клетки. После осмотра медиков их отпустили.