Парень погибшей на вечеринки блогерши девушки пообещал рассказать, что случилось

Наталью Монакова и Андрея Бойко пригласили на день рождения Екатерины Диденко общие знакомые. Сами они с блогером-миллионницей знакомы не были, но решили, что общение с «аптечным ревизорро» будет для начинающих инстаблогеров полезно.

Как сообщил сайт kp.ru, пара встречалась несколько лет, они уже подумывали о женитьбе и детях. Ехать в Москву на день рождения Диденко не особенно хотели. Тем более, что сломалась машина, и добираться пришлось на поезде.

«Я все расскажу, но чуть позже. Молился и ревел всю ночь в больнице. Ps: Наташа, я люблю тебя», — написал в шапке совместного блога Андрей Бойко и закрыл аккаунт.

На вечеринке муж именинницы Валентин бросил в бассейн 25 килограммов сухого льда, и оказавшиеся в воде гости отравились выделившимся углекислым газом. Погибли три человека, в том числе, Наталья.

Instagram-блогер Екатерина Диденко отключила возможность комментировать свои посты в соцсети, так как подписчики набросились на нее с обвинениями. Они также засомневались в ее профессионализме как провизора.