Парень обокрал свою пожилую соседку в петербургской коммуналке

Молодой человек обокрал свою 62-летнюю соседку в коммунальной квартире на улице Садовой в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В воскресенье, 12 июля, в Адмиралтейском районе в полицию поступило сообщение от женщины о краже. Заявительница отметила, что неизвестный похитил из ее комнаты 14 500 рублей и 89 юбилейных монет номиналом 10 рублей. Также потерпевшая не обнаружила кулон и серьги из металла желтого цвета, пишет ИА «Невские новости».

На следующий день представители правоохранительных органов в комнате коммунальной квартиры задержали 25-летнего мужчину. Отмечается, что он проник в жилье соседки при помощи запасного ключа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».