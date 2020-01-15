Парень напал на отца девушки из-за заявления об изнасиловании

По информации «Экспресс-газеты», в октябре родители 17-летней девушки обратились в полицию с заявлением об изнасиловании. В ночь с 13 на 14 января ее парень решил убедить их забрать заявление. К семье подруги он пришел в нетрезвом виде.

Между отцом и молодым человеком возникла ссора, в результате которой последний выстрелил из травматического пистолета. Известно, что в момент инцидента на месте происшествия присутствовал родитель обвиняемого. Он неоднократно судим. К семье возлюбленной сына также явился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший получил слепое ранение грудной клетки, но остался жив.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют детали случившегося. Нападавшего задержали с бесствольным пистолетом «Оса». Документов на оружие молодой человек не имеет.

Сейчас обвиняемого подозревают не только в изнасиловании, но и в покушении на убийство.