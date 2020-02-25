Парень изнасиловал свою несовершеннолетнюю девушку и 20 раз ударил ножом

21-летний молодой человек обвиняется в покушении на убийство, сексуальном насилии и угрозах. Делом занимается Троицкий районный суд Москвы.

Девушка рассказала, что с данным парнем ее связывали отношения, в которых они зачастую терпела рукоприкладство. У молодого человека начались вспышки агрессии после потери работы. Пострадавшая долго выносила все выходки, но потом терпение лопнуло, и у пары случился конфликт.

Через несколько дней подозреваемый предложил несовершеннолетней девочке встретиться в лесу, чтобы помириться. Парень был выпивший, он изнасиловал возлюбленную, после чего нанес ей 20 ножевых ранений. Школьницу спас телефонный звонок от мамы.

На место происшествия приехала полиция и арестовала подозреваемого.