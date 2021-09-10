Парень из Ухты напился и уснул в гробу. Видео

В Ухте пьяный молодой человек уснул в ритуальном салоне. Вместо кровати он использовал гроб. Против местного жителя возбудили уголовное дело.

Полиция приехала к зданию, где располагался специализированный магазин, по вызову. Неизвестный разбил стекло в салоне и проник внутрь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Коми.

«Следственно-оперативная группа <…> обнаружила в одном из гробов спящего молодого человека. Нарушителем оказался 19-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

Оказалось, что парень напился и захотел спать. Для этого он залез в ритуальный салон и прилег в гроб.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.