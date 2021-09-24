Тела парня и девушки обнаружили в квартире на западе Москвы. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Погибшей 19 лет. Ее мать забила тревогу, когда ее дочь перестала отвечать на телефон перед сборами в учебном заведении. Она попросила отца проведать ее. Когда мужчина зашел в квартиру, то увидел тело своей дочери и 19-летнего парня в ванной. В квартире также обнаружили мертвого котенка.

На месте уже работают полицейские и следственная группа. К дому подъехали несколько машин газовой службы. Здание оцеплено, посторонних не пускают внутрь.

Соседка рассказала, что в этой же квартире 10 лет назад произошел похожий случай. Мужчина, который там жил, умер, а его сожительница стала инвалидом.

Обстоятельства гибели пары выясняются. Чем они могли отравиться, пока неизвестно. Это установят по результатам экспертизы.

Ранее в Санкт-Петербурге 11-летняя девочка случайно отравилась парами хлора у себя в ванной. Школьницу доставили в больницу.