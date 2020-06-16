Парень без прав устроил аварию в Кузбассе с семью пострадавшими. Видео

Две легковушки лоб в лоб столкнулись в Кемеровской области. За рулем одной из них был водитель без прав, который и спровоцировал аварию. Кадры ДТП, в котором пострадали семь человек, уже появились в Сети.

Столкновение произошло утром 16 июня в Беловском районе на автодороге «Белово — Коновалово — Прокопьевск», уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, управлявший Lada Priora молодой человек вылетел на встречную полосу и протаранил Toyota Windom. Травмы в результате ДТП получили водители обоих машин, три пассажира иномарки и двое ехавших в Ladа. Среди них оказалась 17-летняя девушка.

Полицейские выяснили, что у водителя отечественного авто нет прав на управление транспортным средством.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Накануне в Ростовской области произошло ДТП с участием Hyundai Accent и ВАЗ-2110. Иномарка из-за удара загорелась, ее водитель погиб.