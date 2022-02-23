Парашютист зацепился за фонарь на набережной в Тюмени

В Тюмени по случаю празднования 23 Февраля несколько человек прыгнули с парашютами с вертолета, но один из парашютистов зацепился за фонарь. Он повис на ограждении набережной, откуда его забрали на скорой помощи. Об этом сообщил сайт 72.ru.

В Тюмени на День защитника Отечества несколько парашютистов совершили демонстрационный прыжок с вертолета Ми-8 АМТ. Все должны были приземлиться на лед реки Туры недалеко от Моста влюбленных, но у одного парашютиста что-то пошло не так, и он отклонился от курса. Мужчина зацепился парашютом за фонарь, на котором повис.

Неудачливый прыгун выжил. Очевидцы рассказали, что его сняли со столба и забрали на скорой.

Как уточнил РЕН ТВ, нештатная ситуация произошла во время праздничного мероприятия «Спецоперация „Лед“». Парашютист получил травму ноги. В Центральном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте сообщили, что начали проверку по факту произошедшего. Выясняются обстоятельства.

Осенью 2021 года парашютист разбился насмерть на аэродроме под Оренбургом.