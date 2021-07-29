Парашютист спрыгнул с жилого дома в Екатеринбурге и врезался в автомобиль. Видео

Парашютист решил полетать ночью в Екатеринбурге и спрыгнул с многоэтажки. При приземлении врезался в припаркованный автомобиль. «360» поговорил с очевидцем, которые снял произошедшее на видео.

На кадрах видно, как человек на красном парашюте кружится над парковкой около жилого дома.

«Не на машину только, братан», — попросил автор видео, но через несколько секунд после этого экстремал врезался в машину.

"Я со своего балкона снимал. Посмотрел в окошко, успел — в руке телефон был. Снял, что видел. [Парашютист прыгал] либо с балкона, либо с крыши дома. Этого я не видел», — рассказал Максим.

Он уточнил, что дом, с которого прыгал парашютист — многоэтажный, в нем 28 этажей. По словам Максима, парашютист выжил. После неудачного приземления, он не сбежал и долго общался с владельцами машины.

По данным E1.ru, случай произошел вечером 28 июля в ЖК «Светлый».