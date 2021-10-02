Парашютист разбился насмерть на Бузулукском аэродроме под Оренбургом

Молодой парашютист разбился на Бузулукском аэродроме в Оренбургской области. Обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.

В региональном МВД уточнили, что парашютисту было 20 лет. По предварительным данным, он погиб из-за несчастного случая, сообщил «Интерфакс».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Установлено, что при прыжке мужчины при открытии парашюта запутались стропы и он разбился насмерть. Проверка продолжается.

По данным Life, на Бузулукском аэродроме каждые выходные происходят полеты и выпуск парашютистов. Сегодня на борту самолета Ан-2 находились десять человек. За развлечение молодые люди заплатили по четыре тысячи рублей. Прыжок погибший мужчина совершил с высоты 700 метров, он умер до прибытия машины скорой помощи.

Источник издания уточнил, что полицейские в скором времени должны опросить начальника полетов, который укладывал снаряжение и выпускал парашютистов из самолета.