Парашютист приземлился на поле во время футбольного матча в Польше

В Польше во время футбольного матча между резервными командами на поле неожиданно приземлился парашютист. Оказалось, что посадка была аварийной, рассказал сайт «Мир 24».

После приземления судья подбежал к парашютисту и в шутку показал ему желтую карточку. Конечно, матч пришлось прервать.

Позднее выяснилось, что это была аварийная посадка: у парашютиста запуталась веревка, основной парашют не раскрылся и ему пришлось воспользоваться запасным. Приземлиться на изначально запланированное место уже не было возможности, а футбольное поле просто оказалось ближайшим удобным для приземления местом.