Парашютист приземлился на окно жилой высотки в Краснодаре

Жители дома на улице Яна Полуяна в Краснодаре спасли парашютиста, приземлившегося на кондиционер, прикрепленный к окну одной из квартир. Происходящее сняли на видео наблюдавшие за посадкой очевидцы.

По предварительным данным, парашютист не рассчитал траекторию и оказался на кондиционере высотки.

Молодой человек не растерялся, постучался в окно, объяснив ситуацию. Жильцы пустили его в квартиру.

Кадры спасения появились в Instagram. В комментариях местные жители отметили, что тоже видели парашютистов в тот день и удивились, как их не сносит сильным ветром.

«С утра задавалась вопросом, как бы не унесло их таким ветром, когда увидела. Все-таки унесло. Повезло хоть так приземлился», — написал один из пользователей.

«Напротив нашего окна. Муж пошутил, что там парашютист, а оказалось правдой», — поделилась еще одна подписчица.