  • Парашют с двумя туристами из России оторвался от турецкого катера

    15 сентября 2019, 03:19

    Светлана Степанова

    Два россиянина пострадали во время одного из популярных в Турции развлечений — парасейлинга. Парашют оторвался от катера и ветром был отброшен на пальмы. Об этом в Facebook сообщило генеральное консульство России в Анталье.
    Парашют с двумя туристами из России оторвался от турецкого катера

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    Несчастный случай произошел 14 сентября приблизительно в 17:30. В районе Коньяалты обрвался канат, который соединял парашют с катером. В воздухе в этот момент находились двое туристов из России. Ветер отнес парашют к берегу и отбросил на пальмы.

    «В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и бригадой скорой помощи были госпитализированы в медучреждения Антальи. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в генконсульстве.

    Состояние одного из россиян крайне тяжелое. Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств случившегося.