Парашют с двумя туристами из России оторвался от турецкого катера

Четыре человека отравились парами от гниющей картошки на Урале Подробнее

Несчастный случай произошел 14 сентября приблизительно в 17:30. В районе Коньяалты обрвался канат, который соединял парашют с катером. В воздухе в этот момент находились двое туристов из России. Ветер отнес парашют к берегу и отбросил на пальмы.

«В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и бригадой скорой помощи были госпитализированы в медучреждения Антальи. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в генконсульстве.

Состояние одного из россиян крайне тяжелое. Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств случившегося.