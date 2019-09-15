Парашют с двумя туристами из России оторвался от турецкого катера
Два россиянина пострадали во время одного из популярных в Турции развлечений — парасейлинга. Парашют оторвался от катера и ветром был отброшен на пальмы. Об этом в Facebook сообщило генеральное консульство России в Анталье.
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Несчастный случай произошел 14 сентября приблизительно в 17:30. В районе Коньяалты обрвался канат, который соединял парашют с катером. В воздухе в этот момент находились двое туристов из России. Ветер отнес парашют к берегу и отбросил на пальмы.
«В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и бригадой скорой помощи были госпитализированы в медучреждения Антальи. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в генконсульстве.
Состояние одного из россиян крайне тяжелое. Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств случившегося.