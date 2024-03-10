10 марта 2024, 17:24
Парапланеристов в Белгородской области приняли за диверсантов
Mash: в Белгородской области задержали двух парапланеристов у границы с Украиной
Пограничники задержали в Белгородской области двух парапланеристов, которых заподозрили в совершении диверсии со стороны Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Мужчин обнаружили в 20 километрах от украинской границы возле села Новая Нелидовка. Средства ПВО засекли в небе неизвестные объекты, из-за чего военные объявили тревогу.
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Прибывшие на место сотрудники пограничной службы ФСБ задержали двух мужчин. Теперь их проверяют на возможное сотрудничество с украинскими спецслужбами.
Ранее ФСБ задержала жителя Москвы, который передавал Украине секретную информацию. Злоумышленник с помощью специальной программы похищал данные из КБ «Марс» и продавал эти сведения украинским спецслужбам.
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