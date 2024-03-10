Происшествия 10 марта 2024, 17:24 Парапланеристов в Белгородской области приняли за диверсантов Mash: в Белгородской области задержали двух парапланеристов у границы с Украиной Unsplash

Читать 360tv в

Пограничники задержали в Белгородской области двух парапланеристов, которых заподозрили в совершении диверсии со стороны Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчин обнаружили в 20 километрах от украинской границы возле села Новая Нелидовка. Средства ПВО засекли в небе неизвестные объекты, из-за чего военные объявили тревогу.

Реклама

Прибывшие на место сотрудники пограничной службы ФСБ задержали двух мужчин. Теперь их проверяют на возможное сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Ранее ФСБ задержала жителя Москвы, который передавал Украине секретную информацию. Злоумышленник с помощью специальной программы похищал данные из КБ «Марс» и продавал эти сведения украинским спецслужбам.