02 августа 2023, 16:04
Параплан рухнул на Алтае. Судьба управлявшего им человека неизвестна
Транспортная прокуратура начала проверку после падения параплана на Алтае
Около села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай упал параплан. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, сегодня около 15 часов по местному времени (в 11:00 по московскому времени) в ходе спортивных мероприятий произошло падение параплана», — указали в сообщении.
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Горно-Алтайская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения правил воздушного законодательства, чтобы установить причины крушения.
В транспортной прокуратуре РИА «Новости» указали, что, предварительно, парапланерист был один. Его судьба неизвестна.
Ранее два человека погибли в результате падения параплана в Гатчине Ленинградской области. Воздушный транспорт рухнул в районе Шоссейной улицы. В момент падения на нем находились мужчины.
Прокуратура РФ
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