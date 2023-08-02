Происшествия 02 августа 2023, 16:04 Параплан рухнул на Алтае. Судьба управлявшего им человека неизвестна Транспортная прокуратура начала проверку после падения параплана на Алтае РИА «Новости»

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Около села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай упал параплан. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня около 15 часов по местному времени (в 11:00 по московскому времени) в ходе спортивных мероприятий произошло падение параплана», — указали в сообщении.

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Горно-Алтайская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения правил воздушного законодательства, чтобы установить причины крушения.

В транспортной прокуратуре РИА «Новости» указали, что, предварительно, парапланерист был один. Его судьба неизвестна.

Ранее два человека погибли в результате падения параплана в Гатчине Ленинградской области. Воздушный транспорт рухнул в районе Шоссейной улицы. В момент падения на нем находились мужчины.