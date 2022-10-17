Параплан потерпел крушение на Камчатке, погибли двое | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 07:43 Поделиться Telegram

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Viber Параплан потерпел крушение на Камчатке, погибли двое МЧС: на Камчатке потерпел крушение параплан, погибли два человека ПСО КГКУ ЦОД

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На Камчатке вблизи поселка Заозерный потерпел крушение параплан. Погибли два человека, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Летательный аппарат упал на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

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«Выезжали краевые спасатели Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае (ЦОД) и бригада скорой помощи. <…> Обнаружены двое погибших», — сказали в краевом управлении МЧС.

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Представители ЦОД сообщили ТАСС, что разбился мотопараплан, и подтвердили гибель двух человек. Специалисты предположили, что проблемы возникли во время захода на посадку вблизи поселка Заозерный.

Обстоятельства дела выяснят специалисты. Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

В районе Петропавловск-Камчатского туры на парапланах проводят круглый год. В июле, по информации сайта «Аргументы и факты», в городе произошел другой подобный случай. Параплан под управлением 39-летнего мужчины приземлился на неподготовленную площадку на улице Озерновская коса. Пострадала 40-летняя пассажирка.

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