Параплан потерпел крушение на Камчатке, погибли двое | 360°

Все новости

Подмосковье

17 октября 2022, 17:05

Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском

Происшествия

17 октября 2022, 17:03

КамАЗ столкнулся с поездом в Тамбовской области, один человек погиб

Реклама

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Подмосковье

17 октября 2022, 16:21

Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью

Происшествия

17 октября 2022, 07:43

Параплан потерпел крушение на Камчатке, погибли двое

МЧС: на Камчатке потерпел крушение параплан, погибли два человека

Читать 360tv в

На Камчатке вблизи поселка Заозерный потерпел крушение параплан. Погибли два человека, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Летательный аппарат упал на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Реклама

«Выезжали краевые спасатели Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае (ЦОД) и бригада скорой помощи. <…> Обнаружены двое погибших», — сказали в краевом управлении МЧС.

Реклама

ПСО КГКУ ЦОД

ПСО КГКУ ЦОД

ПСО КГКУ ЦОД

ПСО КГКУ ЦОД

Представители ЦОД сообщили ТАСС, что разбился мотопараплан, и подтвердили гибель двух человек. Специалисты предположили, что проблемы возникли во время захода на посадку вблизи поселка Заозерный.

Обстоятельства дела выяснят специалисты. Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

В районе Петропавловск-Камчатского туры на парапланах проводят круглый год. В июле, по информации сайта «Аргументы и факты», в городе произошел другой подобный случай. Параплан под управлением 39-летнего мужчины приземлился на неподготовленную площадку на улице Озерновская коса. Пострадала 40-летняя пассажирка.

Авиация

МЧС РФ

Камчатка

0

0

0

0

1

0

Реклама

Реклама