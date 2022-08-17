Парализованный после удаления зубов житель Татарстана скончался

В больнице Казани скончался прикованный к постели мужчина после неудачного удаления двух зубов. Как сообщил телеканал НТР 24, в лечебном учреждении он проходил реабилитацию. В ночь на среду, 17 августа, сердце пациента остановилось.

Сама история началась еще в конце марта. Мужчина приехал из Казани в родной Нижнекамск, где обратился к стоматологам для удаления двух зубов. После проведения операции у него опухла щека.

Помочь пациенту взялись казанские врачи, которые назначили новое оперативное вмешательство. В ходе процедуры у него остановилось сердце. Мужчину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После небольшого улучшения состояния из больницы парализованного пациента выписали. Последние дни он проходил реабилитацию.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк СК, еще до смерти мужчины следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Дело находится под контролем прокуратуры Нижнекамска.