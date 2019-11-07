Пара железнодорожных цистерн в Удмуртии сошла с рельсов

По данным издания, авария произошла около станции Карамбай Горьковской железной дороги. В результате никто не пострадал. Повреждения получили стрелочный перевод и сами вагоны. Обстоятельства произошедшего устанавливают местные правоохранители. Из-за случившегося пять пассажирских поездов задержались и отправились с опозданием.