Пара железнодорожных цистерн в Удмуртии сошла с рельсов
В Удмуртии с рельсов сошли две железнодорожные цистерны, которые были в составе грузового поезда. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, авария произошла около станции Карамбай Горьковской железной дороги. В результате никто не пострадал. Повреждения получили стрелочный перевод и сами вагоны. Обстоятельства произошедшего устанавливают местные правоохранители. Из-за случившегося пять пассажирских поездов задержались и отправились с опозданием.