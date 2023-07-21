Эксклюзив 21 июля 2023, 12:37 Пара занялась сексом у всех на глазах рядом с памятником Славы в Воронеже Занявшуюся сексом пару сняли на видео рядом с мемориалом в Воронеже Скриншот видео

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Молодая пара занялась сексом рядом с памятником Славы в Воронеже. Мемориальный комплекс установлен на пересечении Московского проспекта и улицы Хользунова на месте братской могилы, где захоронены советские воины, павшие в годы Великой Отечественной войны.

За любовниками, расположившимися рядом с мемориалом, могли наблюдать прохожие, которых пара совсем не стеснялась.

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Девушка была одета в летний сарафан. Вероятно, молодые люди думали, что подол сможет все скрыть. Однако они ошибались и быстро стали героями местных пабликов и Telegram-каналов. А скоро им придется объясняться и с сотрудниками полиции — проверку по факту случившегося уже начали.

«Сегодня [21 июля] в 00:12 с заявлением обратился гражданин по данному факту в отдел полиции № 2, зарегистрировано сообщение, проводится процессуальная проверка», — сообщили «360» в региональном главке МВД.