Эксклюзив 15 декабря 2023, 18:26 Пара украла новогоднего оленя из-под елки на юге Москвы Пара украла из-под елки в подъезде ЖК на юге Москвы новогоднюю фигуру оленя

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Во вторник, 12 декабря, молодая пара под видом фотосессии похитила декоративного новогоднего оленя, который стоял рядом с елкой в холле жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы. Видео произошедшего появилось в чате жильцов.

На опубликованных кадрах видно, как после недолгой фотоссесии девушка быстро выключила светящуюся фигуру из розетки и скрылась вместе с ней и молодым человеком. Пропажу заметили жильцы комплекса, которые в комментариях выразили возмущение по поводу происшедшего.

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«Бедные дети из неблагополучных семей, оставьте. Им нужнее», — написал один из жильцов.

В настоящий момент начался поиск злоумышленников.

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