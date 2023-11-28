Происшествия 28 ноября 2023, 16:44 Пара собачников набросилась на 16-летнюю девушку в Петербурге

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В Петербурге владельцы бигля набросились на 16-летнюю девушку, гулявшую с более крупной собакой. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на соцсети.

Девушка подпустила свою собаку слишком близко к чужому биглю, животные сцепились. Владельцы более мелкого пса попробовали отбить своего питомца. А потом набросились и на пытавшуюся защитить своего любимца девушку. Она обратилась к врачу с укусами, ушибами и травмой головы.

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