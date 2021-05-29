Пара рухнула с балкона во время драки в центре Петербурга и попала на видео

В Петербурге участились случаи падения штукатурки и лепнины с фасадов зданий. Разнообразие в серию «камнепадов» внесли мужчина и женщина, которые устроили разборки на балконе и вместе с перилами рухнули на тротуар.

Драка пары в центре города попала на видео. Побоище произошло на балконе третьего этажа. На записи можно видеть, как женщина в халате пытается поднять мужчину, который сидит на полу рядом с табуретом, но тот сопротивляется.

В итоге дама приложила усилие и оторвала своего оппонента от земли. Затем они завалились на перила, которые не выдержали такого давления. После этого пара полетела вниз вместе с обломками балкона. Сверху на них упала табуретка.

В результате оба получили травмы. По данным РЕН ТВ, их доставили в больницу.