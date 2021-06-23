Мужчина и женщина устроили драку с водителем электросамоката в Москве. Паре не понравилось, что молодой человек ехал по кромке тротуара. Об этом написал РЕН ТВ.

Побоище произошло накануне на улице Большая Грузинская. Два пешехода — 57-летняя женщина и 56-летний мужчина — были недовольны тем, что рядом с ними проехал парень на электросамокате, сообщил РЕН ТВ.

Пара решила, что он должен следовать по проезжей части. Самокатчику начали предъявлять претензии. Постепенно конфликт перерос в драку с 26-летним молодым человеком. Теперь проводится проверка.

Ранее массовую драку устроили два молодых человека на электросамокатах в Санкт-Петербурге. Они специально сбивали прохожих на Невском проспекте, а одного из пострадавших избили. Возбуждено дело о хулиганстве. Подозреваемых оперативно задержали.