Происшествия 04 мая 2023, 14:13 Пара петербуржцев попалась полицейским с килограммом мефедрона

Читать 360tv в

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении двух влюбленных, дома у которых нашли килограмм мефедрона. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Задержали парочку еще в марте. Сначала полицейским попалась 24-летняя девушка, которая уже имела судимость за наркотики. При себе у нее был пакетик с более чем четырьмя граммами мефедрона. Тогда правоохранители направились в квартиру, где петербурженка жила со своим 32-летним возлюбленным. Он тоже раньше уже имел проблемы с законом.

Реклама

В любовном гнездышке нашли еще килограмм наркотика. В отношении обоих возбуждено уголовное дело за хранение и распространение запрещенных веществ.

Авторы: