Пара ограбила нескольких людей в Санкт-Петербурге

В марте этого года правоохранители задержали мужчину и женщину из Калининградской области. Их подозревали в краже имущества иностранца. Позже сотрудники раскрыли еще три кражи пары. На их счету телефон предпринимателя iPhone 6s за 66 тысяч рублей и более 200 тысяч рублей с его счетов, рюкзак с деньгами, документами и мобильным жителя Пскова, телефон кассира и девять тысяч рублей с его счета.

При обысках полиция нашла краденные вещи и сильнодействующие медицинские препараты. Предполагается, что пара незаметно давала их своим жертвам, чтобы те потеряли бдительность.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей.