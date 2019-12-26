26 декабря 2019, 11:08
Пара ограбила нескольких людей в Санкт-Петербурге
Полиция Петербурга раскрыла серию краж. Воровство совершала пара, которую ранее задержали сотрудники. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В марте этого года правоохранители задержали мужчину и женщину из Калининградской области. Их подозревали в краже имущества иностранца. Позже сотрудники раскрыли еще три кражи пары. На их счету телефон предпринимателя iPhone 6s за 66 тысяч рублей и более 200 тысяч рублей с его счетов, рюкзак с деньгами, документами и мобильным жителя Пскова, телефон кассира и девять тысяч рублей с его счета.
При обысках полиция нашла краденные вещи и сильнодействующие медицинские препараты. Предполагается, что пара незаметно давала их своим жертвам, чтобы те потеряли бдительность.
В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей.