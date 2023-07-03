Эксклюзив 03 июля 2023, 07:20 Пара лосей вышла на дорогу в Зюзино, один из них ранен Пара лосей вышла к жилым домам в Зюзино в ЮЗАО Москвы РИА «Новости»

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В Юго-Западном административном округе на дорогу к жилым домам вышли два лося. Один из них ранен, сообщил источник «360».

Экстренные службы в 06:24 получили информацию о том, что в Зюзино на Балаклавском проспекте заметили двух лосей. Они вышли из леса, перешли дорогу и ушли к жилым домам. Одно из животных ранено, ему требуется ветеринарная помощь.

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Спасатели обследовали дорогу в обе стороны в радиусе километра, но лосей не нашли. Поиски продолжили.

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