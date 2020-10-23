«Папа почернел». Дети из Ленобласти два дня прожили с умершими родителями

В Ленинградской области двухлетнему мальчику и пятилетней девочке пришлось два дня прожить в одной квартире с трупами родителей. Сейчас полиция выясняет, как такое могло произойти.

Все случилось в Большом Куземкино. Родственники дозвонились до пары 11 октября, но трубку взяла их маленькая дочь. По данным Telegram-канала Daily Storm, девочка сказала, что «родители спят, а папа почему-то весь почернел».

Когда она приехала к ним в квартиру, то обнаружила 25-летнюю женщину и ее 30-летнего мужа мертвыми в кровати. По предварительным данным, они могли отравиться ботулотоксином. Такая бактерия попадает в плохо законсервированные банки. Накануне мужчина взял у бабушки банку с солеными огурцами, уточнило следствие.

Когда следователи приехали на место происшествия, то не обнаружили в квартире больше ничего подозрительного. В ходе опроса соседей выяснилось, что дети вели себя тихо и не плакали. Их направили медикам, но никаких недомоганий не выявили, сообщает 47news. Сейчас причину смерти устанавливают медицинские эксперты. Мальчика с девочкой передали родственникам.