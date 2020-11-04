Пансионат для пожилых сгорел в Санкт-Петербурге. Фото

Пансионат для пожилых людей сгорел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Он располагался в частном двухэтажном доме.

По данным МЧС, пожар вспыхнул около 5:31 4 ноября. Загорелась кровля частного двухэтажного дома — пожарные смогли ликвидировать огонь меньше чем за два часа, в 07:09.

«Обнаружены тела троих погибших, один пострадавший госпитализирован. К ликвидации привлекались 33 человека и 10 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба МЧС опубликовала снимок сгоревшего здания. На кадрах видно, что верхний этаж дома полностью выгорел, стекла выбились, а вокруг окон следы сажи. По данным из открытых источников, в здании располагался частный пансионат «Наш Дом».

Источник фото: пресс-служба МЧС России

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку случившегося. Там уточнили, что в сгоревшем доме нашли тела двух женщин 1928 и 1936 годов рождения и мужчины 1931 года рождения. По данным ведомства, медики госпитализировали не одного, а троих пострадавших. Их личности сейчас устанавливают.

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, сотрудников регионального управления МЧС, специалиста в области судебной медицины», — сказано в сообщении ведомства.