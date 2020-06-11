11 июня 2020, 08:38
Панин выступил против тюремного срока для Ефремова
Алексей Панин, российский актер, в беседе с ИА НСН обсудил смертельное ДТП, которое устроил артист Михаил Ефремов.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Ефремова нужно посадить в тюрьму. Панин прокомментировал слова политика.
Он считает, что за данное заявление Жириновского необходимо отправить в психиатрическую лечебницу, а вот сажать артиста, который пьяным устроил смертельную аварию, нельзя.
«Михаил Ефремов — великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко», — заявил Панин.