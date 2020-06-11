    11 июня 2020, 08:38

    Панин выступил против тюремного срока для Ефремова

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Панин, российский актер, в беседе с ИА НСН обсудил смертельное ДТП, которое устроил артист Михаил Ефремов.

    Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Ефремова нужно посадить в тюрьму. Панин прокомментировал слова политика.

    Он считает, что за данное заявление Жириновского необходимо отправить в психиатрическую лечебницу, а вот сажать артиста, который пьяным устроил смертельную аварию, нельзя.

    «Михаил Ефремов — великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко», — заявил Панин.