Панин выступил против тюремного срока для Ефремова

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Ефремова нужно посадить в тюрьму. Панин прокомментировал слова политика.

Он считает, что за данное заявление Жириновского необходимо отправить в психиатрическую лечебницу, а вот сажать артиста, который пьяным устроил смертельную аварию, нельзя.

«Михаил Ефремов — великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко», — заявил Панин.