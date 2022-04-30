Светильники сняли с памятников в Чите

Два городских мемориала — Борцам за Советскую власть в Забайкалье (на Площади Революции) и Железнодорожникам Забайкалья за вклад в Победу (на Магистральной улице) — лишились 21 светильника по вине неизвестных хулиганов.

Как пишет transsibinfo.com, подсветку в Чите (Забайкальский край) смонтировали в 2021 году в рамках проекта «Три тысячи добрых дел». Глава администрации Железнодорожного района Алексей Пономарев, комментируя исчезновение осветительных приборов, сказал, что это недопустимое деяние кажется особенно циничным в канун Дня Великой Победы, когда все россияне обращаются к воспоминаниям о подвиге народа в борьбе за будущее страны.

Полиция займется расследованием инцидента.