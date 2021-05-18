Памятник воинам осквернили в Калуге

В Калуге неизвестные осквернили памятник «Воинам Красной армии Танк Т-34». Возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным информагентства, вандалы нанесли на мемориальную доску памятника символику, запрещенную на территории РФ. Кроме того, они закрасили надпись и гвардейские значки. Правоохранители ищут людей, причастных к произошедшему.

«По результатам проведенной проверки подразделением дознания УМВД России по Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации „Вандализм“», — цитирует ведомство RT.