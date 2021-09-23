Памятник погибшим в боях на Халхин-Голе разрушили в Забайкалье

В Забайкальском крае вандалы повредили памятник воинам, погибшим во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и в боях на Халхин-Голе. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональный СК.

По данным издания, акт вандализма произошел в поселке Даурия. Проводится проверка. Сотрудники ведомства выехали на место, чтобы осмотреть памятник и опросить свидетелей. Прокуратура Забайкальского края также подключилась к проверке.