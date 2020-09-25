Памятник русскому покорителю Аляски Баранову начали сносить в США

Памятник первому русскому покорителю Аляски Александру Баранову начали сносить в США. По словам представителей инициативной группы жителей городка Ситка, монумент «оскорбляет чувства коренных народов».

Отмечается, что город был основан именно Барановым в 1799 году. А остров Ситка, на котором он расположен, по сей день называется Baranof Island, информирует «Царьград».

Памятник промышленнику, к демонтажу которого уже приступили, был установлен в центре города в 1989 году. Решение о сносе было принято еще в июне, в разгар протестов в США. Посол России в Штатах Анатолий Антонов выразил сожаление в связи с происходящим.