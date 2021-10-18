Памятник погибшим во время ВОВ подожгли в Приамурье

Памятник погибшим во время Великой Отечественной войны загорелся в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы 17 октября.

На место выезжала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские проводят проверку и ищут людей, которые могут быть причастны к случившемуся.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

На странице «Сковородинский район» в социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что поджог произошел в воскресенье вечером. Неизвестные подожгли венки, которые возложили местные жители к монументу. Для тушения на место прибыли спасатели.

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