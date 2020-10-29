Памятник «Маска скорби» осквернили в Магадане

«Установлено, что 24-летний житель областного центра, находясь у объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий ‚Маска скорби‘, в доступном для всеобщего обозрения месте, на камнях, являющихся частью мемориального комплекса, нанес красителем оскверняющую надпись «К папе в бар»», — уточнили в надзорном ведомстве.

По данным «Взгляда», краска была нанесена на элементы геральдических знаков СССР. Материальный ущерб оценили более чем в 24 тысячи рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что за совершение указанного преступления в нашей стране предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.