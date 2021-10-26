Памятник Чапаеву снесли на Украине

Памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву, расположенный в Полтавской области на Украине, снесли. Установить личности злоумышленников пока не удалось. Об этом сообщил RT со ссылкой на агентство УНИАН.

Памятник располагался в военном городке. На данный момент случившимся занимаются правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

В ту же ночь неизвестные попытались испортить монумент «Молодежи 1920—1960-х годов», который находится в Лохвице.