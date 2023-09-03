Происшествия 03 сентября 2023, 14:07 Память жертв теракта в Беслане почтили в Москве Акцию в память жертв теракта в Беслане провели в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве почтили память погибших во время теракта в школе № 1 в Беслане. Об этом сообщило РИА «Новости».

Во время акции в небо выпустили 334 белых воздушных шара — по числу погибших во время захвата заложников террористами.

В память о трагических событиях 2004 года, когда в России произошел беспрецедентный по своей жестокости теракт, 3 сентября в стране объявили Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

В этот день в России не только вспоминают жертв нападения на бесланскую школу, но и отдают дань памяти россиянам, погибшим во время захвата театрального центра на Дубровке, нападений в Буденновске, Первомайском, при подрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, а также в других террористических актах.