Происшествия 26 мая 2023, 18:03 Памфилова рассказала о своем диагнозе Глава ЦИК Памфилова: у меня обычный ларингит, 29 мая выхожу на работу РИА «Новости»

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации. О своем состоянии она сообщила в беседе с РИА «Новости».

Глава ЦИК пояснила, что у нее ларингит. Самочувствие нормальное, на работу можно будет выйти уже 29 мая, добавила она.

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Те же данные она представила ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать данные о госпитализации.

«Это просто обычный <…> ларингит, ничего особенного. Все хорошо, завтра я буду дома. В понедельник — на работе», — сказала она.

Информацию о том, что Памфилову экстренно госпитализировали, распространил Telegram-канал Baza. По данным источника канала, у главы ЦИК были проблемы из-за сильной боли в горле, а сейчас почти пропал голос.

Сначала она обратилась к врачу 24 мая, но лечение не помогло, поэтому ее решили положить в больницу, утверждал собеседник Baza.